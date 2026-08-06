Schering-Plough Aktie
WKN DE: 850469 / ISIN: US8066051017
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06.08.2026 22:42:40
SpyGlass Pharma Q2 Loss Widens
(RTTNews) - SpyGlass Pharma Inc. (SGP) on Thursday reported a wider second-quarter net loss as research and administrative expenses increased.
Net loss widened to $19.9 million, or $0.59 per share, from $8.7 million, or $3.81 per share, in the prior-year quarter.
Research and development expenses rose to $10.9 million from $7.3 million, while general and administrative expenses increased to $11.0 million from $2.0 million.
Looking ahead, SpyGlass expects to initiate the first-in-human trial of its Bimatoprost Drug Ring System, or BIM-DRS, in the second half of 2026 and report four-year efficacy and safety follow-up data for the BIM-IOL System in the fourth quarter of 2026.
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