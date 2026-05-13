SQL Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

SQL Technologies stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 20,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at