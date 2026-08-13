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13.08.2026 06:31:29
Srisawad präsentierte Quartalsergebnisse
Srisawad hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,84 THB. Im letzten Jahr hatte Srisawad einen Gewinn von 0,760 THB je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 4,81 Milliarden THB gegenüber 4,80 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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