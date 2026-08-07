SSR Mining präsentierte Quartalsergebnisse

SSR Mining hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SSR Mining 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat SSR Mining mit einem Umsatz von insgesamt 443,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 405,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at