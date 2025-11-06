SSR Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SSR Mining veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,070 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 531,4 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 351,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at