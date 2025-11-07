STAAR Surgical Company Aktie

STAAR Surgical Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870353 / ISIN: US8523123052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 17:53:27

STAAR Opens 30-Day Window To Seek Higher Bids Than Alcon Deal

(RTTNews) - STAAR Surgical Company (STAA) on Friday announced that it has amended its merger agreement with Alcon (ALC) to launch a 30-day go-shop period through December 6, allowing the company to actively intake alternative takeover proposals.

The updated terms make the process more transparent for prospective buyers by removing Alcon's matching rights, restricting the disclosure of rival bids, and doing away with any termination fees in the event that STAAR accepts a better offer.

According to CEO Stephen Farrell, the move invites updated valuations based on STAAR's most recent results in an effort to maximize stockholder value.

The Alcon merger shareholder vote has been rescheduled for December 19.

STAA is currently trading at $25.60 down $1.03 or 3.87 percent on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu STAAR Surgical Companymehr Nachrichten

Analysen zu STAAR Surgical Companymehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

STAAR Surgical Company 23,01 5,50% STAAR Surgical Company

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen