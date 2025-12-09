STAAR Surgical Company Aktie
WKN: 870353 / ISIN: US8523123052
|
09.12.2025 22:22:34
STAAR Surgical Shares Jump 7.9% After Full-Year Outlook Raised On Strong Lens Sales
(RTTNews) - STAAR Surgical Company (STAA) climbed 7.86%, rising $1.85 to $25.39, after the company issued an updated full-year outlook driven by better-than-expected sales of its implantable lenses.
The company cited strong demand in its refractive lens business as a key factor behind the revised guidance.
Investors reacted positively to the revised guidance, sending trading volume well above average. The stock's 52-week range is approximately $14.20 - $28.50.
|
05.08.25
Ausblick: STAAR Surgical Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
