Stabiler Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsstart zwischen den Vorzeichen

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,00 Prozent höher bei 1 632,80 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 1 632,95 Punkte an der Kurstafel, nach 1 632,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 636,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 630,98 Punkten erreichte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 0,629 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2023, den Stand von 1 522,44 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 23.08.2023, bei 1 570,84 Punkten. Der ATX Prime wurde vor einem Jahr, am 23.11.2022, mit 1 625,47 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,10 Prozent zu. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 513,39 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Kapsch TrafficCom (+ 1,96 Prozent auf 9,38 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,50 Prozent auf 6,09 EUR), FACC (+ 0,84 Prozent auf 5,99 EUR), Marinomed Biotech (+ 0,82 Prozent auf 37,00 EUR) und Wienerberger (+ 0,70 Prozent auf 25,88 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil AMAG (-1,09 Prozent auf 27,20 EUR), UNIQA Insurance (-1,03 Prozent auf 7,72 EUR), STRABAG SE (-0,77 Prozent auf 38,60 EUR), Telekom Austria (-0,71 Prozent auf 6,98 EUR) und Frequentis (-0,69 Prozent auf 28,60 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UNIQA Insurance-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 14 325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime mit 29,044 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Kapsch TrafficCom-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

