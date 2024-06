Stabiler Handel in Zürich: SLI pendelt nachmittags um Nulllinie

Der SLI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,00 Prozent fester bei 1 986,23 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,040 Prozent auf 1 987,11 Punkte an der Kurstafel, nach 1 986,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 990,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 978,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1,04 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, lag der SLI bei 1 882,88 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 07.03.2024, einen Stand von 1 895,25 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 07.06.2023, einen Stand von 1 773,56 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 12,63 Prozent nach oben. Bei 1 990,63 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Temenos (+ 2,91 Prozent auf 60,10 CHF), Roche (+ 1,93 Prozent auf 242,70 CHF), Sandoz (+ 1,42 Prozent auf 32,10 CHF), Holcim (+ 0,65 Prozent auf 80,20 CHF) und Richemont (+ 0,60 Prozent auf 150,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Partners Group (-1,73 Prozent auf 1 163,50 CHF), Straumann (-1,44 Prozent auf 116,30 CHF), Swatch (I) (-1,16 Prozent auf 188,00 CHF), Lonza (-0,95 Prozent auf 501,60 CHF) und Geberit (-0,94 Prozent auf 550,80 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 021 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 259,233 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at