Stabiler Handel: SPI notiert letztendlich um seinen Vortagesschluss

Am Mittwoch ging der SPI den Handel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 14 578,38 Punkten aus dem Mittwochshandel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,961 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,051 Prozent stärker bei 14 586,05 Punkten, nach 14 578,66 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 14 624,28 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 542,44 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,026 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der SPI einen Wert von 14 114,45 Punkten auf. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 20.09.2023, einen Stand von 14 646,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, wurde der SPI mit einer Bewertung von 13 627,27 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 3,80 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 451,76 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 13,50 Prozent auf 0,05 CHF), DocMorris (+ 12,84 Prozent auf 75,60 CHF), Medacta (+ 5,88 Prozent auf 129,60 CHF), Evolva (+ 5,56 Prozent auf 0,76 CHF) und Ascom (+ 5,19 Prozent auf 8,10 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Arundel (-42,86 Prozent auf 0,10 CHF), Talenthouse (-30,61 Prozent auf 0,01 CHF), AIRESIS (-4,85 Prozent auf 0,49 CHF), Sensirion (-3,58 Prozent auf 83,50 CHF) und ASMALLWORLD (-3,45 Prozent auf 1,68 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 18 595 429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 268,814 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2023 weist die Achiko-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at