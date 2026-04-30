Stag Industrial legte Quartalsergebnis vor

Stag Industrial hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stag Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stag Industrial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 224,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 205,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at