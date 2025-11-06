Stagwel a Aktie
WKN DE: A3CWMU / ISIN: US85256A1097
|
06.11.2025 16:36:25
Stagwell Stock Surges 31% On Q3 Beat And Palantir Marketing Partnership
(RTTNews) - Stagwell Inc. (STGW) rose 31.81% to $6.34, up $1.53, following the release of its third-quarter 2025 financial results and the announcement of a strategic partnership with Palantir Technologies Inc.
The company reported revenue of $743 million and adjusted EPS of $0.24, both beating analyst expectations.
Stagwell disclosed that, in collaboration with Palantir, it is developing an AI-driven marketing platform designed to integrate large data sets, improve campaign targeting and unlock "potentially hundreds of millions" in revenue over time.
On the day of the news, STGW saw significantly elevated trading volume as investors reacted to the strong earnings beat and transformational partnership. The stock's 52-week range is approximately $3.90 - $7.20.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stagwell Inc Registered -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Stagwell A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Stagwell A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Stagwell A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Stagwell A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Stagwell A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Stagwell Inc Registered -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Stagwell Inc Registered -A-
|5,50
|32,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.