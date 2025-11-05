Ausblick: Stagwell A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Stagwell A wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,220 USD. Dies würde einem Zuwachs von 633,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stagwell A 0,030 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 730,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,780 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,90 Milliarden USD, gegenüber 2,84 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at