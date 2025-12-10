StandardAero Aktie

StandardAero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QK7 / ISIN: US85423L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.12.2025 14:47:53

StandardAero Authorizes $450 Mln Stock Repurchase Program

(RTTNews) - StandardAero, Inc. (SARO), an independent pure-play provider of aerospace engine aftermarket services, on Wednesday said its Board has authorized a stock repurchase program of up to $450 million with an immediate effect.

The company may begin repurchases at its discretion.

The company said that the program may be extended, modified, suspended, or discontinued at any time.

In the pre-market trading, StandardAero is 1.34% higher at $27.21 on the New York Stock Exchange.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu StandardAero inc Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu StandardAero inc Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

StandardAero inc Registered Shs 26,84 0,90% StandardAero inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken am Mittwoch Verluste ein. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen