QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
08.11.2025 18:13:00
Stanford Trustees Dumped Over 1 Million Shares of QuantumScape. Is This a Warning Sign?
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 4, 2025, the Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University reduced its position in QuantumScape (NYSE:QS) by 1,018,000 shares.The transaction was estimated at $9.93 million, leaves the fund holding approximately 1.46 million shares.QuantumScape now represents 2.12% of the fund’s 13F assets under management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuantumScape Corporationmehr Nachrichten
|
21.10.25
|Ausblick: QuantumScape stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: QuantumScape gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu QuantumScape Corporationmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QuantumScape Corporation
|16,62
|4,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.