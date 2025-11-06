|
Stanley Black Decker legte Quartalsergebnis vor
Stanley Black Decker hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 USD, nach 0,600 USD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,76 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stanley Black Decker einen Umsatz von 3,75 Milliarden USD eingefahren.
