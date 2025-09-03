Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

Depot-Einblicke 03.09.2025 03:32:50

Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025

Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025

Starinvestor Stanley Druckenmiller nahm im zweiten Quartal 2025 zahlreiche Veränderungen in seinem Depot vor. So sehen seine Investments im abgelaufenen Jahresviertel aus.

Star-Investor Stanley Druckenmiller hält über sein Duquesne Family Office ein Aktienportfolio im Wert von 4,07 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2025). Da das Vermögen damit deutlich über der Meldegrenze von 100 Millionen US-Dollar liegt, muss er quartalsweise ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichen, das seine Investitionen offenlegt.
Im zweiten Quartal kam es in dem Depot zu zahlreichen Käufen und Verkäufen. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten Aktienbeteiligungen nach Marktwert zum 30. Juni 2025.

