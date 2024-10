Stanley Druckenmiller zur US-Wahl: Das erwartet er für Aktien und Märkte

• US-Wahl in heißer Phase• Auswirkungen der Demokraten und Republikaner auf die Märkte• Das erwartet US-Milliardär Stanley Druckenmiller

Nur noch einige Tage dauert es, bis die USA ihren nächsten Präsidenten oder ihre nächste Präsidentin wählen werden. Doch wie wird sich das Ergebnis auf die Aktienmärkte auswirken? Das erwartet der milliardenschwere US-Investor Stanley Druckenmiller.

Republikaner vs. Demokraten

Historisch gesehen sei der S&P 500 in Wahljahren stets kräftig gestiegen - unter demokratischen Präsidenten habe sich der Markt anschließend aber durchaus besser entwickelt als unter republikanischen, heißt es bei The Street. Während der Dow Jones Industrial Average demnach von 1901 bis 2024 unter demokratischen Präsidenten um annualisierte 8,2 Prozent gestiegen sei, habe der Zuwachs unter einer republikanischen Regierung nur 3,2 Prozent betragen. Bei der Zusammensetzung des Kongresses sei hingegen eine gegenteilige Entwicklung zu beobachten. The Street zufolge habe der Dow Jones Industrial unter einem von Demokraten kontrollierten Kongress inflationsbereinigt jährlich um 1,1 Prozent zugelegt, während er unter einem republikanischen Kongress um 6,5 Prozent gestiegen sei. Daraus lasse sich jedoch nicht unbedingt etwas Konkretes ableiten, es könnte sich durchaus um Zufälle handeln, heißt es weiter.

Das erwartet Stanley Druckenmiller

Der ehemalige Hedgefondsmanager und Kollege von George Soros , Stanley Druckenmiller, ist der Meinung, der Markt rechne mittlerweile fest mit einem Sieg des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump . Das wäre in jedem Fall sein Tipp, würde ihm jemand eine Pistole an den Kopf halten und eine Antwort verlangen, sagte er kürzlich im Interview mit Bloomberg. "Gott sei Dank ist mir keine Pistole an den Kopf gehalten, also spielt das wirklich keine Rolle; ich würde vermuten, dass Trump der Favorit für den Wahlsieg ist. Die Situation entwickelt sich, und wenn Sie mich das vor 12 Tagen gefragt hätten, hätte ich gesagt: ‚Ich habe keine Ahnung, es ist immer noch völlig offen und ich bin mir nicht sicher, wer die Wahl gewinnen wird.‘"

"Man kann es an den Bankaktien sehen, man kann es an den Kryptowährungen sehen", erklärte er weiter gegenüber Bloomberg. Demnach sieht er einen Sieg der Demokraten jedoch als gefährlich für Aktien an. In diesem Fall könnte der Markt durchaus drei bis sechs Monate lang unter Druck stehen, führte der Börsenexperte weiter aus. "Die Mathematik der Steuern, [geringeres] Geschäftsvertrauen, fehlende animal spirits in der Geschäftsbranche, keine Veränderung an der Regulierungsfront, das würde Aktien eine harte Zeit bescheren", prognostiziert Druckenmiller. Im Falle eines Siegs der Republikaner hingegen würde er eine stärkere Wirtschaft über die darauffolgenden drei bis sechs Monate erwarten, wie The Street wiedergibt. Zugleich würde es aber "wahrscheinlich eine schlechte Reaktion auf den Rentenmärkten geben, die die Aktienrally zum Erliegen bringen könnte". Dies wiederum würde höhere Zinsen mit sich bringen, die letztendlich der Wirtschaft und damit auch den Unternehmensgewinnen schaden würden.

Redaktion finanzen.at