Stanley Electric: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Stanley Electric hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Stanley Electric 855,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 865,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at