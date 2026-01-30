Stanley Electric legte Quartalsergebnis vor

Stanley Electric präsentierte in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 82,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 48,97 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,07 Prozent auf 131,81 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 131,91 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at