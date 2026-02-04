|
04.02.2026 23:54:31
Star Group, L.P. Reports Advance In Q1 Income
(RTTNews) - Star Group, L.P. (SGU) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $35.44 million, or $0.89 per share. This compares with $32.57 million, or $0.79 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $539.25 million from $488.06 million last year.
Star Group, L.P. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.44 Mln. vs. $32.57 Mln. last year. -EPS: $0.89 vs. $0.79 last year. -Revenue: $539.25 Mln vs. $488.06 Mln last year.
