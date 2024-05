Star Health And Allied Insurance Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Star Health And Allied Insurance Company äußerte sich am 30.04.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,43 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Star Health And Allied Insurance Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,91 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,48 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 40,89 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,48 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 10,70 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Star Health And Allied Insurance Company in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,73 Milliarden INR im Vergleich zu 121,00 Milliarden INR im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 14,57 INR und einen Umsatz von 143,14 Milliarden INR beziffert.

Redaktion finanzen.at