Star Micronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Star Micronics hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,06 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Star Micronics 28,30 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Star Micronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at