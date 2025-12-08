Burger King Aktie
WKN DE: A1JZ79 / ISIN: US1212201073
|
08.12.2025 22:03:15
Starbucks to Burger King: US brands rethink China strategy
US multinationals are increasingly aiming to derisk from China amid souring trade ties. Complaints about red tape and favoritism mask a harsher truth: China's market is brutally competitive and local rivals are winning.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burger King Inc.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Starbucks Corp.
|73,34
|0,33%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|156,05
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: Dow schlussendlich schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.