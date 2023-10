Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Montagmittag steigen

Der SDAX gewinnt am Montagmittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent nach oben auf 12 168,46 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 99,185 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,189 Prozent auf 12 154,40 Punkte an der Kurstafel, nach 12 131,51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 12 154,40 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 208,98 Punkten.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Stand von 12 875,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 13 700,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, den Wert von 11 309,84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 0,694 Prozent nach oben. Bei 13 880,68 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit STRATEC SE (+ 10,35 Prozent auf 42,65 EUR), secunet Security Networks (+ 6,28 Prozent auf 138,80 EUR), GRENKE (+ 4,21 Prozent auf 20,30 EUR), New Work SE (ex XING) (+ 3,60 Prozent auf 69,00 EUR) und Kontron (+ 3,19 Prozent auf 19,38 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Schaeffler (-5,44 Prozent auf 4,77 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,43 Prozent auf 32,95 EUR), Klöckner (-3,37 Prozent auf 5,59 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,87 Prozent auf 35,16 EUR) und Varta (-2,76 Prozent auf 19,02 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1 094 384 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 9,445 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. pbb lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,61 Prozent.

