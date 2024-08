Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 3 344,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 532,737 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,089 Prozent leichter bei 3 337,74 Punkten in den Handel, nach 3 340,71 Punkten am Vortag.

Bei 3 337,72 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 345,08 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,064 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 321,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.05.2024, notierte der TecDAX bei 3 452,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.08.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 098,18 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 0,599 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 0,80 Prozent auf 239,80 EUR), Infineon (+ 0,78 Prozent auf 32,36 EUR), Energiekontor (+ 0,70 Prozent auf 57,20 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,45 Prozent auf 44,18 EUR) und Nagarro SE (+ 0,40 Prozent auf 75,05 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 18,18 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,04 Prozent auf 56,90 EUR), 1&1 (-0,74 Prozent auf 13,46 EUR), JENOPTIK (-0,62 Prozent auf 28,82 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,50 Prozent auf 79,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 147 451 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 228,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Im TecDAX verzeichnet die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,23 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

