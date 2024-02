Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Mittwochmittag steigen

Aktuell zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:10 Uhr klettert der SDAX im XETRA-Handel um 0,62 Prozent auf 13 793,47 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 113,326 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 669,76 Zählern und damit 0,279 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 707,95 Punkte).

Das Tagestief des SDAX betrug 13 669,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 800,10 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,434 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wurde der SDAX auf 13 558,57 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 253,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.02.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 354,28 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 0,201 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 10,21 Prozent auf 6,20 EUR), Bilfinger SE (+ 8,45 Prozent auf 41,58 EUR), CEWE Stiftung (+ 4,75 Prozent auf 105,80 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,94 Prozent auf 16,10 EUR) und Kontron (+ 2,47 Prozent auf 21,54 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ADTRAN (-8,82 Prozent auf 6,20 USD), METRO (St) (-2,56 Prozent auf 5,15 EUR), KWS SAAT SE (-2,52 Prozent auf 46,50 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,33 Prozent auf 1,01 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,89 Prozent auf 33,22 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 979 508 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 11,340 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Mit 8,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der pbb-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at