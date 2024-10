Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich stärker

Der LUS-DAX machte am Abend Gewinne.

Im LUS-DAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 0,32 Prozent aufwärts auf 19 096,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 19 098,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 909,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.09.2024, den Stand von 18 237,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 472,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 292,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 14,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19 496,50 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 2,35 Prozent auf 205,00 EUR), EON SE (+ 1,50 Prozent auf 12,87 EUR), Hannover Rück (+ 1,39 Prozent auf 247,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,31 Prozent auf 473,10 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 212,30 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Porsche (-4,00 Prozent auf 68,20 EUR), BASF (-3,60 Prozent auf 46,59 EUR), Siemens (-2,28 Prozent auf 180,18 EUR), Brenntag SE (-2,24 Prozent auf 64,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,13 Prozent auf 56,44 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 413 767 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 234,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,16 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at