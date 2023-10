Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Nachmittag fester

Das macht der MDAX am vierten Tag der Woche.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,05 Prozent auf 25 293,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 230,596 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,289 Prozent auf 25 354,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25 281,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 214,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 468,12 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 3,32 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 05.09.2023, einen Wert von 27 666,59 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wies der MDAX 27 432,70 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, verzeichnete der MDAX einen Wert von 22 982,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Minus von 0,714 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 29 815,39 Punkten. Bei 24 944,86 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 10,93 Prozent auf 110,00 EUR), SMA Solar (+ 10,21 Prozent auf 61,55 EUR), CTS Eventim (+ 6,27 Prozent auf 56,75 EUR), ENCAVIS (+ 3,30 Prozent auf 12,36 EUR) und RATIONAL (+ 2,60 Prozent auf 591,50 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil PUMA SE (-10,04 Prozent auf 53,60 EUR), Knorr-Bremse (-4,78 Prozent auf 55,32 EUR), LANXESS (-2,26 Prozent auf 22,03 EUR), Gerresheimer (-2,14 Prozent auf 98,25 EUR) und HUGO BOSS (-1,97 Prozent auf 57,74 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 604 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 15,365 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,97 erwartet. Mit 9,48 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der TAG Immobilien-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at