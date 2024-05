Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel im Plus

Zum Handelsschluss gewann der SDAX im XETRA-Handel 0,54 Prozent auf 15 184,02 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 122,643 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,674 Prozent auf 15 000,50 Punkte an der Kurstafel, nach 15 102,29 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 14 993,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 185,69 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 0,086 Prozent. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 24.04.2024, mit 14 207,63 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 13 765,66 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 24.05.2023, bei 13 281,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,86 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 232,95 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell STO SE (+ 3,65 Prozent auf 170,20 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,65 Prozent auf 59,60 EUR), Kontron (+ 2,76 Prozent auf 20,84 EUR), Hypoport SE (+ 2,74 Prozent auf 330,00 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 2,72 Prozent auf 60,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,60 Prozent auf 19,84 EUR), Vitesco Technologies (-2,60 Prozent auf 65,50 EUR), DEUTZ (-2,47 Prozent auf 5,34 EUR), Klöckner (-2,39 Prozent auf 6,12 EUR) und IONOS (-1,86 Prozent auf 26,45 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Ceconomy St-Aktie. 690 465 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 16,100 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 7,61 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

