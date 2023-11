Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX legt zu

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag wenig bewegt.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 13 211,46 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 107,579 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,314 Prozent auf 13 251,33 Punkte an der Kurstafel, nach 13 209,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 13 267,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 188,76 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 12 273,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 12 975,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, mit 12 471,83 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9,33 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 13 880,68 Punkten. Bei 11 973,73 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SAF-HOLLAND SE (+ 4,70 Prozent auf 13,80 EUR), Nagarro SE (+ 4,57 Prozent auf 87,00 EUR), AUTO1 (+ 3,32) Prozent auf 6,28 EUR), ATOSS Software (+ 1,59 Prozent auf 223,50 EUR) und METRO (St) (+ 1,50 Prozent auf 6,43 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen STRATEC SE (-4,94 Prozent auf 45,25 EUR), STO SE (-3,13 Prozent auf 129,80 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,12 Prozent auf 33,64 EUR), Wacker Neuson SE (-2,02 Prozent auf 17,50 EUR) und New Work SE (ex XING) (-1,78 Prozent auf 71,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 178 268 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,510 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die TRATON-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,87 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der TRATON-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at