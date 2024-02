Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX nachmittags im Plus

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent fester bei 13 868,83 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 112,204 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,587 Prozent fester bei 13 917,34 Punkten, nach 13 836,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 931,03 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 838,99 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 0,983 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 15.01.2024, einen Stand von 13 484,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.11.2023, notierte der SDAX bei 13 268,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 520,31 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0,345 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 10,49 Prozent auf 73,70 EUR), Hypoport SE (+ 4,22 Prozent auf 194,90 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,36 Prozent auf 36,90 EUR), STRATEC SE (+ 3,14 Prozent auf 44,35 EUR) und PATRIZIA SE (+ 3,13 Prozent auf 7,57 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil pbb (-9,53 Prozent auf 3,95 EUR), Varta (-5,81 Prozent auf 16,13 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,98 Prozent auf 32,04 EUR), SCHOTT Pharma (-2,62 Prozent auf 37,20 EUR) und METRO (St) (-2,42 Prozent auf 5,04 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die pbb-Aktie aufweisen. 3 046 637 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 11,420 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,74 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,19 Prozent bei der pbb-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at