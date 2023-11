Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX steigt

Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,38 Prozent auf 13 303,38 Punkte. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 103,786 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,081 Prozent höher bei 13 264,22 Punkten, nach 13 253,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 402,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 264,22 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 3,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der SDAX auf 12 599,07 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 15.08.2023, stand der SDAX bei 13 124,81 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 15.11.2022, bei 12 535,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10,09 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Ceconomy St (+ 13,55 Prozent auf 2,33 EUR), Hypoport SE (+ 4,50 Prozent auf 139,30 EUR), CEWE Stiftung (+ 3,77 Prozent auf 96,30 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3,55 Prozent auf 16,32 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,53 Prozent auf 1,32 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Aroundtown SA (-4,61 Prozent auf 2,24 EUR), INDUS (-2,88 Prozent auf 20,25 EUR), 1&1 (-2,73 Prozent auf 15,66 EUR), PATRIZIA SE (-2,15 Prozent auf 8,21 EUR) und KWS SAAT SE (-1,92 Prozent auf 51,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 830 763 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,325 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Schaeffler lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,01 Prozent.

