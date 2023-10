Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX steigt am Donnerstagmittag

Der SDAX gewinnt am vierten Tag der Woche an Fahrt.

Um 12:10 Uhr geht es im SDAX im XETRA-Handel um 0,98 Prozent aufwärts auf 12 969,93 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 105,864 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,502 Prozent auf 12 908,52 Punkte an der Kurstafel, nach 12 844,00 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 12 979,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 12 908,52 Einheiten.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 034,57 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 12.07.2023, bei 13 549,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.10.2022, wurde der SDAX mit 10 280,33 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 7,33 Prozent nach oben. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 6,32 Prozent auf 16,32 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,95 Prozent auf 22,35 EUR), GRENKE (+ 3,35 Prozent auf 21,60 EUR), AUTO1 (+ 3,08 Prozent auf 6,70 EUR) und Dermapharm (+ 3,05 Prozent auf 39,22 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen Schaeffler (-1,45 Prozent auf 5,42 EUR), METRO (St) (-1,15 Prozent auf 6,43 EUR), 1&1 (-0,96 Prozent auf 16,52 EUR), BayWa (-0,74 Prozent auf 33,45 EUR) und Grand City Properties (-0,45 Prozent auf 8,85 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 2 012 075 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 9,575 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 3,73 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Grand City Properties-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

