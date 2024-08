Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester

Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,96 Prozent fester bei 14 258,11 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 98,731 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14 130,13 Zählern und damit 0,057 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (14 122,11 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 130,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 281,38 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der SDAX mit 14 317,55 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2024, den Stand von 14 297,43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, stand der SDAX bei 13 700,25 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,16 Prozent zu. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 4,74 Prozent auf 269,60 EUR), CANCOM SE (+ 3,79 Prozent auf 32,90 EUR), MLP SE (+ 3,36 Prozent auf 5,84 EUR), Sixt SE St (+ 2,87 Prozent auf 64,55 EUR) und ADTRAN (+ 2,80 Prozent auf 6,03 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil STRATEC SE (-3,55 Prozent auf 40,70 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1,98 Prozent auf 59,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,45 Prozent auf 17,64 EUR), Salzgitter (-1,11 Prozent auf 16,04 EUR) und CEWE Stiftung (-0,98 Prozent auf 101,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 257 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Deutsche Wohnen SE mit 7,192 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,76 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at