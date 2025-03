Schwacher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Am Mittwoch fällt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,82 Prozent auf 16 502,28 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 99,383 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,142 Prozent auf 16 662,35 Punkte an der Kurstafel, nach 16 638,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 472,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 693,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,67 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 19.02.2025, einen Stand von 14 892,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.12.2024, wies der SDAX 13 591,62 Punkte auf. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 19.03.2024, mit 13 856,77 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 18,83 Prozent zu. Bei 16 693,16 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13 599,16 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell adesso SE (+ 5,84 Prozent auf 108,80 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,72 Prozent auf 22,30 EUR), MLP SE (+ 2,55 Prozent auf 7,63 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,87 Prozent auf 5,99 EUR) und Wüstenrot Württembergische (+ 1,78 Prozent auf 13,74 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Mutares (-13,70 Prozent auf 36,85 EUR), RENK (-7,85 Prozent auf 44,50 EUR), Springer Nature (-6,10 Prozent auf 20,02 EUR), AlzChem Group (-5,15 Prozent auf 92,00 EUR) und PVA TePla (-4,09 Prozent auf 14,08 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 5 544 758 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 10,180 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

2025 weist die Schaeffler-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at