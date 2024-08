Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent höher bei 13 966,02 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 98,483 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,270 Prozent fester bei 13 979,02 Punkten, nach 13 941,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 979,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 965,12 Zählern.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, stand der SDAX bei 14 357,57 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.05.2024, den Wert von 15 197,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der SDAX 12 975,54 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,05 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 2,35 Prozent auf 78,50 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,49 Prozent auf 19,11 EUR), SFC Energy (+ 1,48 Prozent auf 20,60 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,40 Prozent auf 58,00 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,39 Prozent auf 1,02 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil PNE (-2,43 Prozent auf 12,84 EUR), STRATEC SE (-1,26 Prozent auf 43,25 EUR), Salzgitter (-1,20 Prozent auf 15,59 EUR), Drägerwerk (-0,76 Prozent auf 45,55 EUR) und Hypoport SE (-0,72 Prozent auf 248,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 36 581 Aktien gehandelt. Mit 8,157 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Ceconomy St-Aktie präsentiert mit 5,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die Mutares-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at