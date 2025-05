Pluszeichen in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 16 601,71 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90,857 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,190 Prozent fester bei 16 577,02 Punkten in den Handel, nach 16 545,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16 568,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 649,07 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,638 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.04.2025, wies der SDAX einen Stand von 15 139,67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der SDAX bei 14 823,31 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 16.05.2024, einen Wert von 15 167,30 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 19,55 Prozent nach oben. Bei 16 741,45 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 18,47 Prozent auf 18,22 EUR), SMA Solar (+ 2,81 Prozent auf 22,66 EUR), Hypoport SE (+ 2,71 Prozent auf 205,00 EUR), Südzucker (+ 2,65 Prozent auf 11,63 EUR) und Grand City Properties (+ 2,48 Prozent auf 10,76 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen GFT SE (-4,25 Prozent auf 23,65 EUR), Elmos Semiconductor (-3,26 Prozent auf 71,20 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,70 Prozent auf 57,70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,49 Prozent auf 9,40 EUR) und Dermapharm (-2,39 Prozent auf 34,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 701 192 Aktien gehandelt. Mit 4,916 Mrd. Euro macht die IONOS-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at