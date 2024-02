Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels in Grün

Das macht der TecDAX am Montag.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 3 328,12 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 508,206 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 3 324,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 324,62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 323,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 334,31 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, notierte der TecDAX bei 3 226,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Stand von 2 956,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, bei 3 338,57 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 0,106 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 377,63 Punkte. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 1,81 Prozent auf 85,32 EUR), Nagarro SE (+ 1,29 Prozent auf 90,00 EUR), HENSOLDT (+ 0,64 Prozent auf 28,32 EUR), Sartorius vz (+ 0,63 Prozent auf 333,40 EUR) und CompuGroup Medical SE (+ 0,41 Prozent auf 39,08 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen MorphoSys (-2,82 Prozent auf 40,97 EUR), EVOTEC SE (-1,06 Prozent auf 13,10 EUR), Energiekontor (-0,81 Prozent auf 73,80 EUR), ATOSS Software (-0,62 Prozent auf 242,00 EUR) und JENOPTIK (-0,54 Prozent auf 29,40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 256 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 191,410 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

