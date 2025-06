FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien des SDax-Absteigers Jenoptik von 22,50 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsumfeld des Technologiekonzerns bezeichnete Analyst Dirk Schlamp am Montag wegen des branchentypischen Investitionszyklus, geopolitischer Risiken und einer verhaltenen Auftragslage als unsicher. Für eine bessere Bewertung der Aktie sei das Profil von Chancen und Risiken nicht attraktiv genug, auch wenn die langfristigen Aussichten im Bereich Halbleiterfertigung in Zeiten des Künstliche-Intelligenz-Trends überzeugend blieben./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 13:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



