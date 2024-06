Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im MDAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,27 Prozent stärker bei 25 540,98 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 230,162 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,002 Prozent stärker bei 25 472,26 Punkten in den Handel, nach 25 471,75 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 441,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 541,36 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 0,690 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.05.2024, wies der MDAX 27 482,05 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.03.2024, wies der MDAX 26 264,30 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.06.2023, den Wert von 26 719,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 4,83 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 10,43 Prozent auf 8,10 EUR), CTS Eventim (+ 2,34 Prozent auf 80,75 EUR), AIXTRON SE (+ 1,05 Prozent auf 19,29 EUR), PUMA SE (+ 1,03 Prozent auf 44,15 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,99 Prozent auf 66,15 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Lufthansa (-3,43 Prozent auf 5,80 EUR), Bilfinger SE (-0,41 Prozent auf 48,80 EUR), GEA (-0,36 Prozent auf 38,80 EUR), HelloFresh (-0,20 Prozent auf 5,09 EUR) und HUGO BOSS (-0,18 Prozent auf 44,04 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 014 919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,993 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 17,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at