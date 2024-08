Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt letztendlich

Der FTSE 100 verzeichnete am dritten Tag der Woche Kursanstiege.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 1,75 Prozent fester bei 8 166,88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,447 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 026,69 Punkten, nach 8 026,69 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 176,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 026,69 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,096 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Stand von 8 203,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 313,67 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 554,49 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 5,77 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Punkten.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 3,93 Prozent auf 5,23 GBP), Glencore (+ 2,81 Prozent auf 4,04 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,62 Prozent auf 8,81 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,29 Prozent auf 27,71 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 2,08 Prozent auf 42,23 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil easyJet (-1,23 Prozent auf 4,19 GBP), Rio Tinto (+ 0,20 Prozent auf 49,23 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,46 Prozent auf 143,45 GBP), GSK (+ 0,89 Prozent auf 15,35 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,04 Prozent auf 18,40 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 32 839 113 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 225,019 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,00 zu Buche schlagen. Mit 10,74 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie an.

Redaktion finanzen.at