Starker Wochentag in Moskau: Anleger lassen RTS am Mittag steigen

Am Mittag agieren die Börsianer in Moskau vorsichtiger.

Am Freitag bewegt sich der RTS um 12:01 Uhr via MICEX 0,02 Prozent stärker bei 988,28 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 7,599 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,036 Prozent auf 988,48 Punkte an der Kurstafel, nach 988,12 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der RTS bei 980,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 994,79 Punkten.

RTS-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der RTS bereits um 3,92 Prozent. Der RTS stand noch vor einem Monat, am 22.08.2023, bei 1 057,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, bewegte sich der RTS bei 1 056,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, stand der RTS bei 1 174,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 2,62 Prozent. Das RTS-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind derzeit Novolipetsk Steel (+ 2,87 Prozent auf 204,72 RUB), Severstal (+ 2,70 Prozent auf 1 303,00 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 1,87 Prozent auf 176,30 RUB), PIK (+ 1,72 Prozent auf 750,00 RUB) und Polymetal (+ 1,20 Prozent auf 488,00 RUB). Unter Druck stehen im RTS derweil TATNEFT PJSC (-1,05 Prozent auf 591,30 RUB), Aeroflot - Russian Airlines (-1,02 Prozent auf 39,82 RUB), TATNEFT Pref (-0,75 Prozent auf 583,60 RUB), Rostelecom PJSC (-0,66 Prozent auf 71,03 RUB) und Transneft Pref (-0,65 Prozent auf 137 750,00 RUB).

Welche Aktien im RTS den größten Börsenwert aufweisen

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 76 468 540 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,425 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Fokus

Die Gazprom PJSC-Aktie hat mit 0,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS inne. Unter den Aktien im Index weist die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 55,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at