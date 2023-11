Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen

Anleger in New York schicken den NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche erneut ins Plus.

Am Donnerstag steht der NASDAQ Composite um 16:00 Uhr via NASDAQ 1,49 Prozent im Plus bei 13 256,10 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,29 Prozent auf 13 230,49 Punkte an der Kurstafel, nach 13 061,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 13 177,64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 259,75 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 3,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 13 307,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 13 973,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, lag der NASDAQ Composite noch bei 10 524,80 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 27,62 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 14 446,55 Punkten. Bei 10 265,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit American Bio Medica (+ 500,00 Prozent auf 0,00 USD), Dixie Group (+ 22,42 Prozent auf 0,71 USD), Park-Ohio (+ 21,95 Prozent auf 28,00 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 13,39 Prozent auf 9,06 USD) und Cerus (+ 10,87 Prozent auf 1,53 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Omnicell (-16,61 Prozent auf 29,83 USD), Sangamo Therapeutics (-14,49 Prozent auf 0,51 USD), DENTSPLY SIRONA (-11,15 Prozent auf 27,40 USD), Biomarin Pharmaceutical (-8,86 Prozent auf 76,57 USD) und LSI Industries (-7,75 Prozent auf 13,68 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 639 383 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,518 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,38 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 52,03 Prozent, die höchste im Index.

