Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Am Freitag geht es im NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,03 Prozent auf 18 564,07 Punkte aufwärts. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,075 Prozent auf 18 571,82 Punkte an der Kurstafel, nach 18 557,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18 590,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 534,51 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,84 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 17.04.2024, bei 17 493,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Stand von 17 685,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der NASDAQ 100 bei 13 589,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 12,21 Prozent. Bei 18 669,50 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,95 Prozent auf 149,04 USD), JDcom (+ 2,74 Prozent auf 35,21 USD), Starbucks (+ 2,27 Prozent auf 76,99 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,10 Prozent auf 166,03 USD) und Tesla (+ 1,77 Prozent auf 177,94 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lucid (-3,65 Prozent auf 2,78 USD), Cognizant (-2,76 Prozent auf 68,39 USD), Dollar Tree (-2,55 Prozent auf 118,21 USD), eBay (-2,49 Prozent auf 51,39 USD) und Lam Research (-2,11 Prozent auf 923,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 859 256 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,896 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,69 zu Buche schlagen. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,32 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at