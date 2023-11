Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt nachmittags zu

Der NASDAQ 100 performt am Freitag positiv.

Um 20:02 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,98 Prozent fester bei 15 488,52 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,424 Prozent höher bei 15 252,36 Punkten, nach 15 187,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 15 237,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 497,68 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 2,32 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15 131,52 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 10.08.2023, bei 15 128,84 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 10.11.2022, bei 11 605,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 42,59 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 932,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 696,42 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell KLA-Tencor (+ 5,44 Prozent auf 533,95 USD), Lam Research (+ 5,21 Prozent auf 684,15 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,17 Prozent auf 119,36 USD), ON Semiconductor (+ 5,08 Prozent auf 67,62 USD) und Microchip Technology (+ 4,87 Prozent auf 77,29 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Illumina (-10,58 Prozent auf 95,66 USD), AstraZeneca (-1,76 Prozent auf 62,96 USD), Sirius XM (-1,60 Prozent auf 4,62 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,13 Prozent auf 791,24 USD) und Lucid (-1,07 Prozent auf 3,72 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 11 539 355 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,667 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

