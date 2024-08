Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Freitagshandels

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 1,29 Prozent auf 19 574,64 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,936 Prozent auf 19 506,27 Punkte an der Kurstafel, nach 19 325,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 19 582,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 326,61 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 0,532 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 30.07.2024, bei 18 796,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 538,66 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 30.08.2023, bei 15 462,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 18,32 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20 690,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 9,49 Prozent auf 22,04 USD), Marvell Technology (+ 9,16 Prozent auf 76,24 USD), Tesla (+ 3,80 Prozent auf 214,11 USD), Broadcom (+ 3,75 Prozent auf 162,82 USD) und Amazon (+ 3,71 Prozent auf 178,50 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Super Micro Computer (-2,48 Prozent auf 437,70 USD), Illumina (-1,78 Prozent auf 131,40 USD), Zoom Video Communications (-1,23 Prozent auf 69,08 USD), IDEXX Laboratories (-1,22 Prozent auf 481,33 USD) und Charter A (-1,14 Prozent auf 347,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 64 821 221 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,108 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Diamondback Energy-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

