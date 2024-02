Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch legt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,57 Prozent auf 17 700,34 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,730 Prozent fester bei 17 728,90 Punkten in den Handel, nach 17 600,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 17 674,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17 745,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, einen Stand von 16 832,92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.11.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15 812,47 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.02.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 12 590,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,99 Prozent nach oben. 18 041,45 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Datadog A (+ 3,50 Prozent auf 136,29 USD), JDcom (+ 3,34 Prozent auf 22,87 USD), Lam Research (+ 2,74 Prozent auf 917,01 USD), Cadence Design Systems (+ 2,66 Prozent auf 302,17 USD) und Applied Materials (+ 2,57 Prozent auf 184,94 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil The Kraft Heinz Company (-5,26 Prozent auf 34,23 USD), Airbnb (-4,09 Prozent auf 144,65 USD), Marriott (-0,96 Prozent auf 232,69 USD), Booking (-0,74 Prozent auf 3 720,00 USD) und PepsiCo (-0,64 Prozent auf 167,80 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 486 210 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,881 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,61 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

