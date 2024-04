Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,65 Prozent höher bei 18 307,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,408 Prozent fester bei 18 085,11 Punkten in den Handel, nach 18 011,65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 998,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 337,15 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0,979 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17 951,69 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.01.2024, wies der NASDAQ 100 16 820,90 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.04.2023, den Stand von 12 964,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,66 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18 464,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian A (+ 4,84 Prozent auf 214,65 USD), Broadcom (+ 4,54 Prozent auf 1 382,46 USD), Micron Technology (+ 4,35 Prozent auf 127,51 USD), Apple (+ 4,33 Prozent auf 175,04 USD) und NVIDIA (+ 4,11 Prozent auf 906,16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Fastenal (-6,50 Prozent auf 69,88 USD), Lucid (-5,66 Prozent auf 2,50 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1,70 Prozent auf 920,32 USD), Verisk Analytics A (-1,13 Prozent auf 223,36 USD) und eBay (-1,09 Prozent auf 51,89 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 28 321 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,953 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 5,56 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

