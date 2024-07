Starker Wochentag in Wien: ATX beendet die Montagssitzung im Plus

Der ATX notierte am Abend im Plus.

Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 1,08 Prozent fester bei 3 648,52 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 116,961 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 3 609,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 609,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 3 609,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 659,44 Punkten erreichte.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der ATX einen Wert von 3 688,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 535,79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, einen Stand von 3 154,91 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 6,93 Prozent. Bei 3 777,78 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 3,21 Prozent auf 61,00 EUR), Verbund (+ 2,85 Prozent auf 75,75 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,93) Prozent auf 26,40 EUR), Erste Group Bank (+ 1,92 Prozent auf 45,09 EUR) und Lenzing (+ 1,37 Prozent auf 33,20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Telekom Austria (-3,54 Prozent auf 8,99 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,42 Prozent auf 110,80 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 29,70 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,13 Prozent auf 37,75 EUR) und AT S (AT&S) (+ 0,09 Prozent auf 21,58 EUR).

ATX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 1 256 834 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,587 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,49 Prozent bei der OMV-Aktie an.

